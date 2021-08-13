РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. В подмосковных Котельниках 15 августа пройдет День физкультурника, сообщает пресс-служба администрации округа.

День физкультурника с FitOrange пройдет с 15:00 до 19:00 на внутридворовой территории ЖК «Оранж Парк» по адресу: ул. Сосновая, д. 1, корп. 2.

«Надевайте спортивную форму и выходите заниматься спортом на свежем воздухе!» - говорится в сообщении.

В программе такие мастер-классы, как: Pilata, Latina, Zumba, Pump, выступление Bollywood, мастер-класс по хоппингу (современная версия детской игры «резиночка»), различные игры.

Всех гостей спортивного праздника ждут подарки от студии фитнеса. Можно выиграть главный приз - клубную карту безлимитного посещения на 365 дней.