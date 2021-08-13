РИАМО - 13 авг. Ехать 80 км/ч вместо 60 км/ч можно будет на участке Новорязанского шоссе за МКАД до 3-го Покровского проезда в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напоминают, что в любом случае нужно соблюдать правила дорожного движения, не использовать за рулем телефон и пристегиваться ремнем безопасности.

«Мы получаем много предложений изменить скоростной режим в городе, к примеру, понизить на узких улочках центра или повысить на бессветофорных или внегородских магистралях - каждое смотрим, анализируем и реализовываем, если это полезно и безопасно для жителей города», - сказал заммэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Увеличение скорости на участке Новорязанского шоссе обеспечит более плавный скоростной переход между областью и городом и улучшит пропускную способность улицы.