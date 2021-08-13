РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В Подольске возбудили уголовное дело на 43-летнего рецидивиста, который ударил ножом свою 36-летнюю знакомую в пьяной ссоре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

11 августа в 20:50 в ПОКБ с проникающим колото-резаным ранением самостоятельно обратилась женщина 1985 года рождения. Ее госпитализировали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержали ранее судимого мужчину 1978 года рождения.

По данным следствия, около 19:00 в доме на улице Машиностроителей задержанный с пострадавшей распивали спиртные напитки. Во время ссоры мужчина ударил пострадавшую ножом. Проникающее колото-резаное ранение нанесло тяжкий вред ее здоровью.

12 августа в отношении задержанного следователем СУ УМВД возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).