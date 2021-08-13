РИАМО - 13 авг. Суд поддержал решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Экскомавто» о нарушении закона о пассажирских перевозках в Подмосковье, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от ООО «Экскомавто». Компания пожаловалась на действия (бездействие) областного Минтранса при организации и проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам №16к «Ул. Баженова – Пл. Ильинская» и №19к «Жуковский (торговый центр) – Пл. Ильинская».

По итогам рассмотрения жалобы УФАС вынесло решение о признании ее необоснованной. Компания не согласилась и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Экскомавто» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС.