РИАМО - 13 авг. За последние сутки в столице вылечились от коронавируса 3043 пациента, число выздоровевших с начала пандемии составляет 1 404 879 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в столичные больницы отправлен 691 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 365 пациентов. Скончались 59 пациентов с пневмонией и коронавирусом. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 26 482 человека.

За весь период пандемии в столице выявлено 1 537 888 случаев заражения Covid-19, в том числе 2529 случаев заболевания подтвердилось в минувшие сутки.

Оперативный штаб напомнил, что победить пандемию позволит вакцинация. Сделать прививки от коронавируса можно на базе поликлиник или в местах работы выездных бригад.

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