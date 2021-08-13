РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 авг. В рамках президентского проекта «Социальная газификация» начались работы по строительству газопровода в Медвежьих Озерах в Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С жителями уже заключено 38 комплексных договоров на подключение газа.

Оставить заявку на заключение комплексного договора можно на сайте «Мособлгаза» или по телефону горячей линии: 8(800)100-75-75.

Все работы по газификации домов в рамках этой программы будут завершены к 2023 году.