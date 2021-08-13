РИАМО - 13 авг. Правоохранители задержали двух подозреваемых в пособничестве к совершению побега пяти арестантов из изолятора временного содержания в Истре, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве полагают, что после побега арестанты приехали в Любню к своему знакомому, который дал им деньги, мобильный телефон и предметы бытового использования. Около суток беглецы находились у него дома, чтобы избежать задержания.

Потом арестанты позвонили еще одному своему знакомому и он перевез их в свою квартиру в Подольске. Именно там их и задержали.

Таким образом, двое беглецов уже задержаны, а третий сдался полиции сам. В розыске по-прежнему находятся Александр Мавриди и Александр Бутнару, которые обвиняются в совершения тяжких и особо тяжких преступлений и до настоящего времени скрываются от следствия.

«В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию», - подчеркнули в СК.

В Сети появилось видео побега арестантов в Истре>>