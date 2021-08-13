РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Новая детская площадка открылась по губернаторской программе в поселке Красково подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Площадка находится по адресу: улица Карла Маркса, дом 81. На открытии присутствовали глава городского округа Владимир Ружицкий, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.

«Хорошая игровая площадка. Спасибо взрослым, что голосовали на портале «Добродел». По губернаторской программе у нас 5 площадок, одна из них ваша. Она носит название «Лес», в этом явно что-то есть, потому что она находится в зеленой зоне. Желаю вам хорошего настроения», - сказал Ружицкий.

Площадь объекта составила 300 кв. метров.