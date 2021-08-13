РИАМО - 13 авг. Энергетики заменили 590 опор и 40,38 км ЛЭП в проблемных округах Подмосковья. Это стало возможным благодаря мероприятиям по повышению надежности и качества электроснабжения, проводимым АО «Мособлэнерго» и министерством энергетики региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, удалось отремонтировать 46 трансформаторных подстанций и реконструировать 14,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняются АО «Мособлэнерго» с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья.

Речь идет о Раменском, Пушкинском, Орехово-Зуевском округах, Домодедове, Щелкове, Ступине, Чехове, Егорьевске, Истре, Люберцах, Красногорске.

По словам главы министерства энергетики региона Александра Самарина, все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округов позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Выполнение комплексных работ находится на его личном контроле.

Всего в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует реконструировать 15,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, заменить 984 опоры, расчистить 59,2 га вдоль трасс ЛЭП, отремонтировать 72 трансформаторные подстанции и заменить 72 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.