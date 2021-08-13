РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В городском округе Люберцы медики станции переливания крови рассказали, как стать донором, сообщили в управлении социальной политики администрации муниципалитета.

Акцию по раздаче информационных календарей медики Люберецкой станции переливания крови совместно с сотрудниками управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры провели на общественном транспорте.

Донором крови может стать гражданин, достигший 18 лет, при этом его вес не должен быть менее 50 кг. Перед сдачей крови будущий донор проходит обязательное медицинское обследование: осмотр терапевта и предварительное лабораторное исследование. Также забираются лабораторные пробы на сифилис, гепатиты, ВИЧ. Забор крови занимает в среднем 15 минут.

К донорству есть ряд противопоказаний. С их полным перечнем можно ознакомиться в порядке медицинского обследования донора крови и ее компонентов, утвержденном приказом Минздрава РФ от 14 сентября 2001 года.

Станция переливания крови расположена по адресу: Октябрьский проспект, 64. Будущий донор должен взять с собой паспорт. Контактный телефон: 8(495)503-72-27.