РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. В рамках социального проекта «Патриотизм в действии» для молодежи была организована экскурсия в Красногорский мемориальный музей немецких антифашистов, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Музей вошел в туристический маршрут по местам боевой славы Великой Отечественной войны «Путем Победы».

В ходе экскурсии ребята посетили экспозицию музея, которая развернута в здании бывшей Центральной антифашистской школы. Участникам рассказали о подробностях военного плена и истории антифашистского движения в годы Великой Отечественной войны, а также о лагере, в котором в 40-е годы были заключены более 50 тыс. человек, большинство из них представляли политическую и экономическую элиту стран Европы и Азии, воевавших против СССР.

Красногорский мемориальный музей немецких антифашистов – единственный музей в России, где есть возможность ознакомиться с подлинным материалом о событиях, которые предшествовали приходу фашистского режима в Германии, захвату власти и его последствиях.

«Путь Победы» – туристический маршрут по памятным местам боевой славы Великой Отечественной войны в Московской области, в рамках которого разрабатываются двухдневные и однодневные туристические маршруты по монументам, историческим музеям, памятным местам войны 1941-1945 годов.

В августе также такие экскурсии были проведены для школьников в Истре, Щелкове и Орехово-Зуеве.