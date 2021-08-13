РИАМО - 13 авг. За минувшие сутки в столице выявили 2529 случаев заражения коронавирусом, число инфицированных с начала пандемии составляет 1 537 888 человек, сообщает московский оперштаб.

В Москве проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививки можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

За последние сутки в России выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 815 Covid-пациентов, выздоровели 19 368 человек.

С начала пандемии в стране выявили 6 557 068 случаев коронавируса. Вылечились 5 848 340 человек, умерли 168 864 пациента.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у переболевших коронавирусом в течение двух месяцев после выздоровления может сохраняться постковидный синдром. Среди его симптомов - утомляемость, забывчивость и раздражительность.

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