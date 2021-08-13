РИАМО - 13 авг. Строители приступают к покраске моста между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии московского метро. Работы начнутся на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, основные конструкции метромоста уже готовы.

«На данный момент строителями выполняются работы по монтажу деформационных швов между пролетами и укладке оклеечной гидроизоляции пролетов. Подготовительные мероприятия к покраске моста завершены полностью. На этой неделе строители приступят к покраске моста», – добавил Бочкарев.

По его словам, метромост длиной 460 м через реку Ликову, который строится на перегоне «Пыхтино» - «Внуково» нового участка «желтой» ветки, станет 12-м по счету и вторым по протяженности в Москве.

«После завершения работ по возведению метромоста строители приступят к гидроизоляции, устройству верхнего строения пути – будет уложен балластный щебень, шпалы и рельсы», - отметил Бочкарев.

Продление Калининско-Солнцевской линии метро до Внукова улучшит транспортное обслуживание посетителей аэропорта, а также живущих и работающих в Москве людей. Завершить строительство станций «Внуково» и «Пыхтино» намерены в 2023 году.