РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 авг. Более 40 рабочих мест создадут на производстве бытовой химии в городском округе Щелково, уже выдано разрешение на строительство промышленного объекта на улице Заречной, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«На производстве смогут работать более 40 человек. Планируемый объем инвестиций на реализацию данного проекта – 60 млн рублей. Объект сопровождают персональные менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Застройщик – индивидуальный предприниматель. Площадь объекта составит 1 318 кв. м.

Новое здание построят для производства моющих и дезинфицирующих средств для клининга. Здесь поставят 12 смесителей на 5 и 10 тыс. литров, в которых будут изготавливать жидкость для бытовой химии, разместят технологические линии для розлива и упаковки готовой продукции.

В основном товар будет рассчитан для оптовой продажи.