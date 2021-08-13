РИАМО - 13 авг. В первой половине 2021 года экономия на госзакупках в столице увеличилась на 30% и составила 57,8 млрд рублей при общем объеме в 771 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года городские заказчики закупили товары, работы и услуги на 700 млрд рублей.

«Существенная экономия становится возможной благодаря росту числа поставщиков, что повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для столицы свои товары и услуги предлагают представители всех субъектов России. За первое полугодие этого года число поставщиков выросло на 23,8 тыс. и составило 228,8 тыс. Такая тенденция приводит к постепенному росту конкуренции.