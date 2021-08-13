РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 авг. Состоялось заседание совета Балашихинской торгово-промышленной палаты (ТПП), основным вопросом для обсуждения стало выдвижение двух делегатов на внеочередной съезд Торгово-промышленной палаты Московской области, сообщил президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков в своем Instagram-аккаунте.

По норме представительства от Балашихинской ТПП на съезде должны присутствовать 2 делегата. Члены совета единогласно поддержали выдвижение уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владимира Головнева и президента Балашихинской ТПП Анатолия Шестакова.

Съезд состоится 30 августа с участием руководства Торгово-промышленной палаты РФ.