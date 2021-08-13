РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 авг. Полицейские Домодедова раскрыли кражу 5 мобильных телефонов со склада, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть полиции поступило заявление от представителя одной из коммерческих организаций о том, что со склада в мкрн. Белые Столбы похищено 5 мобильных телефонов. Сумма ущерба составила более 213 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили 22-летнего мужчину, временно проживающего в Домодедове. Он являлся работником склада.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.