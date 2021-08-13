РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска установили новую фотозону с искусственными топиарными фигурами, украшением парка стали рояль со стулом и скамейки, сообщает теротдел администрации округа.

Под крышкой музыкального инструмента расположено кашпо. Сотрудники Подольского комбината благоустройства высадят в нем цветы. 14 августа в парке планируют установить еще 2 топиарные композиции.

Топиары выполнены из искусственного газона, сохраняют сочный зеленый цвет круглый год, не нуждаются в поливе и обрезке, не портятся от дождя и снега, хорошо выдерживают низкие температуры. Но к констуркциям все равно нужно относиться бережно.

Решение о размещении в «Дубраве» топиарных композиций принял глава Подольска Николай Пестов в ходе рабочей поездки при посещении парка 22 июля.