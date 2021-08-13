РИАМО - 13 авг. Пожар в деревянном здании автосервиса на Загородном шоссе, 1 произошел в ночь на пятницу, возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место ЧП отправились силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы столичного Пожарно-спасательного центра.

Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

Площадь возгорания составила более 80 кв. м.