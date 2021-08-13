РИАМО - 13 авг. Число москвичей, которые сделали хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 млн, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в мегаполисе активно идет процесс вакцинации горожан от коронавирусной инфекции. Снижение числа новых случаев заражений и госпитализаций позволило ослабить антиковидные ограничения.

«Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это – самый надежный путь к победе над пандемией», – отметил Собянин в своем персональном блоге.

Этим же указом мэр отменил требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы и снял ограничения на посещения зоопарков.

Однако нужно по-прежнему сохранять социальную дистанцию в общественных местах, носить маски. Также пока под запретом остается проведение массовых мероприятий. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

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