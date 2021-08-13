РИАМО - 13 авг. Московская область подала заявку на участие в программе президента РФ по капитальному ремонту школ. Всего для участия в программе заявлено свыше 300 подмосковных школ, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Подмосковье планирует войти в президентскую программу по проведению капитального ремонта школ. Заявка на участие уже отправлена. Программа рассчитана на 5 лет, поэтому мы заявили более 300 школ региона. Ежегодно по губернаторской программе мы обновляем более 30 школ и детских садов, поэтому президентская программа позволит нам удвоить темпы капремонта», – сказала Каклюгина.

Запуск федеральной программы капитального ремонта школ был объявлен президентом России Владимиром Путиным в июне этого года.

«Президентская программа капремонта школ – это важный и нужный социальный проект. В свою очередь мы делаем все, чтобы наши дети учились в светлых классах и на самом современном оборудовании», – заключила Каклюгина.

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