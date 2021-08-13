РИАМО - 13 авг. Менее 7 тыс. коек заняты на сегодняшний день в коронавирусных больницах Москвы, число новых госпитализаций сократилось в 2 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжается массовая вакцинация против Covid-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», - сообщил Собянин в своем персональном блоге.

Поэтому в столице было принято решение отменить требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы. Это правило также касается сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

В мегаполисе развернута масштабная прививочная кампания. Сделать прививки от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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