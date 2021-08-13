РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. В городской суд подмосковного Красногорска направлено уголовное дело в отношении организованной группы преступников, укравших у жителей Подмосковья имущество более чем на 3,4 млн рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан Грузии. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Как полагает следствие, с 15 февраля по 19 июня 2020 года участники организованной группы совершали кражи имущества граждан из частных домовладений на территории региона.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.