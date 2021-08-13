РИАМО - 13 авг. В Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, в том числе расположенных на их территории крытых павильонов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил Собянин в своем блоге, пандемия коронавиурса продолжает отступать благодаря массовой вакцинации и другим мерам. Это позволяет городу провести очередной этап смягчения санитарных ограничений.

При этом Собянин напомнил о сохранении масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. Также остается в силе запрет на массовые мероприятия и ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>