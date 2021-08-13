РИАМО - 13 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего жителя Истры, которого подозревают в сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемого задержали в лесном массиве вблизи ул. Ольховая в Ленинском округе. Во время досмотра в его сумке был обнаружен сверток с тремя полимерными пакетами с кристаллическим веществом светлого цвета. Его общий вес – 300 гр.

Экспертиза показала, что изъятое вещество - наркотическое средство – N-метилэфедроном.

«Задержанный пояснил, что приобрел данное вещество в теневом сегменте сети Интернет с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Московского региона», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он отправлен под стражу.