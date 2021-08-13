РИАМО - 13 авг. С пятницы столичные предприятия и организации больше не обязаны держать 30% своих сотрудников на удаленной работе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что это также касается работников старше 65 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями.

«В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций», - написал Собянин в своем блоге.

Между тем, в столичных компаниях по-прежнему обязаны измерять температуру тела сотрудников перед началом рабочего дня. Допускать к работе людей с признаками ОРВИ по-прежнему запрещается.

Вместе с тем теперь отменяется требование об измерении температуры тела сотрудников каждые 4 часа в течение дня и регулярном (каждые 15 дней) тестировании не менее 10% работающих на Covid-19.

Ослабление антиковидных ограничений стало возможным из-за улучшения эпидситуации в городе. Так, число новых госпитализаций уменьшилось в Москве более чем в 2 раза по сравнению с пиковыми значениями.

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