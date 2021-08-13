РИАМО - 13 авг. В Московской области 16 августа начинают работать школьные ярмарки. Об этом РИАМО сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С понедельника в регионе начинают свою работу ярмарки, организованные для реализации товаров широкого потребления, связанных с подготовкой детей к началу учебного года. Первые ярмарки пройдут в городах Протвино, Серпухов и Электросталь», - сказал Сергей Воскресенский.

Так, на ярмарке в городском округе Электросталь планируется размещение порядка 72 торговых мест, где будут представлены детская одежда и обувь как для школьников, так и для дошкольного возраста, спортивные одежда и обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки, подарки и сувениры, а также продукты питания: мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

«Торговые места для инвалидов будут предоставляться бесплатно. Кроме того, на ярмарке будет организовано торговое обслуживание по специальным социальным картам. Они выпущены организатором ярмарки и распространены среди льготных категорий населения. Карты дают право совершать покупки со скидкой 10% на специально оборудованных торговых стендах», - отметил Сергей Воскресенский.

Школьные ярмарки в Подмосковье будут работать до середины сентября.