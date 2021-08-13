РИАМО - 13 авг. День физкультурника отметят на ВДНХ в Москве 14 августа. Гостям праздника предложат заняться йогой на свежем воздухе и освоить игру кроссминтон, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Занятия с горожанами проведут тренер сборной России по кроссминтону Анна Осипова и инструкторы Всероссийской федерации цигун. Для участия в мероприятии необходимо иметь QR-код и пройти предварительную регистрацию.

Кроме того, для гостей ВДНХ подготовили другие активности. Так, около фонтана «Каменный цветок» проведут мастер-классы по современным танцам. На веранде Дома культуры ВДНХ пройдут занятия по зумбе. На стадионе парка «Останкино» состоится футбольный матч между командами «ВДНХ» и «Мытищи-2».

Помимо прочего, гостям предложат сыграть в мини-футбол, стритбол и баскетбол. Недалеко от павильона №27 «Физкультура и спорт» организаторы подготовили современную площадку, посетить ее можно бесплатно в порядке живой очереди.