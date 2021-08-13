РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 авг. Полицейские Домодедова раскрыли кражу телефона, который был похищен у 37-летнего местно жителя, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть полиции поступило заявление от мужчины о том, что на ул. Высотной неизвестные похитили из его сумки мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии расплачивались в магазинах. Сумма ущерба составила более 44 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых: 21-летнего жителя Пермской области и 22-летнего местного жителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.