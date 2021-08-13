Как сэкономить на сборах в школу: 5 советов от экспертов

Составьте список покупок
Чтобы уберечь себя от лишних трат и импульсивных покупок, напишите список вещей и принадлежностей, необходимых для школы. Как говорит руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский, список поможет определиться, какую покупку можно отложить, если вы превысите бюджет. Доцент РЭУ имени Плеханова и независимый финансовый консультант Мария Ермилова также советует разделить весь список будущих покупок на категории: одежда, учебники, канцтовары и другое.
Посмотрите, не осталось ли полезных вещей с прошлого года
Прежде, чем тратить деньги на учебные принадлежности, стоит проверить, какие из них уже есть дома. Если семья не собирает в школу первоклассника, что-то для учебы наверняка осталось с прошлого года.
У многих родителей накапливается одежда или обувь, из которой дети уже выросли, так почему бы не продать эти вещи и купить на вырученные деньги что-то нужное? В августе спрос на школьные товары растет, и этот месяц — самое подходящее время для продажи.
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Проанализируйте цены
Не стоит покупать все сразу и в одном месте. Лучше сравнить цены на разных площадках: возможно, где-то предлагают огромные скидки или проходят выгодные акции. Как отмечает глава сервиса по продаже товаров на крупных маркетплейсах XWAY Антон Ларин, приобрести одежду и канцелярские принадлежности на выгодных условиях родители могут в том числе и на маркетплейсах.
«Изменившиеся из-за пандемии потребительские привычки и стремление привлечь аудиторию сподвигли продавцов выходить на новые площадки, поэтому выбор на маркетплейсах зачастую бывает шире, чем в торговых центрах. Вероятность найти нестандартный размер или получить скидку растет», — говорит эксперт. По словам Ларина, крупные игроки стараются разгрузить офлайн-магазины, выводя линейки товаров на маркетплейсы по сниженным ценам. И если раньше онлайн продавали преимущественно то же самое, что уже было в физических магазинах, то сейчас компании продают на интернет-площадках и новые коллекции.
«Маркетплейсы стремятся поддерживать лояльность аудитории: часто устраивают распродажи, акции, дают промокоды, дарят бесплатную доставку. Сезонные товары, такие как школьные принадлежности, обычно можно купить по хорошим скидкам именно в интернете, особенно если в корзине сразу несколько позиций», — заключает собеседник РИАМО.
Впрочем, не только в виртуальных, но и в «традиционных» магазинах уже в августе начинаются акции и распродажи, указывает Мария Ермилова. «В гипермаркетах ближе к сентябрю начинаются скидки на канцтовары и другие товары к школе», — говорит эксперт. При этом даже прошлогодние коллекции школьной формы и другой одежды обычно особо не отличаются от новых.
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Купите вещи у предыдущих владельцев
Чтобы лишний раз не переплачивать, можно поискать необходимые вещи в интернете, советует Алексей Козловский. «Например, на «Авито» можно найти практически любые школьные товары по хорошей цене. Школьную форму для девочки, к примеру, можно в среднем купить за 650 рублей, а для мальчика — за тысячу рублей», — говорит эксперт.
По его словам, отличный ортопедический рюкзак можно найти в среднем за 700 рублей, набор для первоклассника обойдется родителям в 400 рублей, а необходимый ноутбук для учебы на «Авито» в среднем стоит 15 тысяч рублей.
В свою очередь Мария Ермилова советует обратить внимание на группы-барахолки в социальных сетях, где также нередко выкладывают на продажу вещи и учебники для школьников. Кроме того, в самих школах нередко ученики старших классов продают свои книги тем, кто учится в младших классах, — и этим можно воспользоваться, чтобы сэкономить деньги.
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Не экономьте на качестве
При покупке некоторых товаров не стоит экономить, так как вещи низкого качества быстро приходят в негодность. Например, при выборе рюкзака следует обратить внимание на материал и качество швов — правильно выбранная сумка прослужит несколько лет.
Если же родители хотят, чтобы их ребенок ходил в брендовых вещах и пользовался зарубежными товарами для школы, то Мария Ермилова рекомендует воспользоваться специализированными сайтами закупок или услугами байеров. Однако при этом доставку товара из страны заказа — к примеру, США, Германии или Италии — придется подождать.
«В целом, собирая ребенка в школу, можно сочетать несколько способов экономии средств. Сегодня практически на любой бюджет можно собрать ребенка в школу очень достойно — так, чтобы он не чувствовал себя обделенным», — заключает Ермилова.
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