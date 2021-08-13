Как сэкономить на сборах в школу: 5 советов от экспертов

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Не стоит покупать все сразу и в одном месте. Лучше сравнить цены на разных площадках: возможно, где-то предлагают огромные скидки или проходят выгодные акции. Как отмечает глава сервиса по продаже товаров на крупных маркетплейсах XWAY Антон Ларин, приобрести одежду и канцелярские принадлежности на выгодных условиях родители могут в том числе и на маркетплейсах.

«Изменившиеся из-за пандемии потребительские привычки и стремление привлечь аудиторию сподвигли продавцов выходить на новые площадки, поэтому выбор на маркетплейсах зачастую бывает шире, чем в торговых центрах. Вероятность найти нестандартный размер или получить скидку растет», — говорит эксперт. По словам Ларина, крупные игроки стараются разгрузить офлайн-магазины, выводя линейки товаров на маркетплейсы по сниженным ценам. И если раньше онлайн продавали преимущественно то же самое, что уже было в физических магазинах, то сейчас компании продают на интернет-площадках и новые коллекции.

«Маркетплейсы стремятся поддерживать лояльность аудитории: часто устраивают распродажи, акции, дают промокоды, дарят бесплатную доставку. Сезонные товары, такие как школьные принадлежности, обычно можно купить по хорошим скидкам именно в интернете, особенно если в корзине сразу несколько позиций», — заключает собеседник РИАМО.

Впрочем, не только в виртуальных, но и в «традиционных» магазинах уже в августе начинаются акции и распродажи, указывает Мария Ермилова. «В гипермаркетах ближе к сентябрю начинаются скидки на канцтовары и другие товары к школе», — говорит эксперт. При этом даже прошлогодние коллекции школьной формы и другой одежды обычно особо не отличаются от новых.

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