РИАМО - 13 авг. Статую «Советская Белоруссия» возвращают в столичную подземку, теперь отреставрированный монумент будет украшать станцию «Белорусская» Замоскворецкой линии, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Монумент порядка 40 лет находился на станции «Белорусская» Кольцевой линии метро у торцевой стены на платформе. В 90-х годах там началось строительство нового выхода из подземки, поэтому скульптуру пришлось демонтировать.

Сейчас обновленная статуя возвращается в метро. Новое место ее расположения - в торцевой части «Белорусской» на «зеленой» ветке.

«Мы бережно относимся к каждой станции, каждой детали, и хотим сохранить и восстановить эти объекты для будущих поколений. Недавно вернули много исторических элементов на станцию «Смоленская», теперь возвращаем скульптуру «Советская Белоруссия» на станцию «Белорусская», — сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что 48 станций московского метро являются объектами культурного наследия.