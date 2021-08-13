РИАМО - 13 авг. Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией построят на Дмитровском шоссе в Северном округе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году. Сейчас идет строительство надземной части здания», — сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект возводят по новым стандартам московских поликлиник. Взрослое учреждение будет рассчитано на прием 500 посетителей в смену, детское – 250, а женская консультация сможет принимать 100 человек в смену. Здание будет иметь разные входы.

Во взрослом отделении организуют кабинеты врачей общей практики, докторов-специалистов, профилактический блок, зону функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, кабинеты УЗИ, зону реабилитации, а также процедурные кабинеты.

Медицинское учреждение оснастят современным диагностическим оборудованием: рентген-аппаратом, маммографом, аппаратами УЗИ, МРТ и другими. В медучреждении будет своя клинико-диагностическая лаборатория.​