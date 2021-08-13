РИАМО - 13 авг. Загруженность московских дорог составляет 3 балла из 10 возможных, вечером пробки могут достигнуть 7 баллов, сообщает столичный Дептранс.

Утром движение затруднено на улице Красная Пресня, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также Кутузовском проспекте.

Ситуация на дорогах может осложняться из-за ремонтных работ. Они проводятся на 82, 31, 53 км МКАД и других участках.