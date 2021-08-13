РИАМО - 13 авг. Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром у переболевших этой инфекцией может длиться порядка двух месяцев, сообщает ТАСС.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики (постковидного синдрома – ред.) составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», - подчеркнул врач.

Проценко уточнил, что совместно с Московским государственным университетом управления было проведено глубинное исследование, в котором участвовали 250 переболевших коронавирусом человек. За ними наблюдали с момента госпитализации в Коммунарку и еще месяц после выписки.

Исследование показало, что болезнь оставляет определенные, но временные последствия. Среди них - быстрая физическая утомляемость, забывчивость, раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления.

Чтобы избавиться от постковидного синдрома, людям нужна дозированная физическая нагрузка и реабилитация. Также важно объяснять, что это временное явление.

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