РИАМО - 13 авг. Аналитики платежного сервиса «ЮKassa» (входит в экосистему Сбера) выяснили, что россияне покупали перед пятницей, 13 августа. Оказалось, что несмотря на суеверия, на этот день выросло число бронирований авиабилетов. Рост продаж также показали сайты знакомств и онлайн-площадки, предлагающие рекламу и билеты на развлекательные мероприятия. Соответствующее исследование имеется в распоряжении РИАМО.

Не испугались «несчастливой» даты

Аналитики «ЮKassa» изучили платежи пользователей с 1 по 11 августа 2021 года и за аналогичный период годом ранее. Выяснилось, что суеверия не повлияли на желание россиян путешествовать. Так, в период с 1 по 11 августа количество покупок авиабилетов выросло на 79%, обороты — в 2,5 раза. Средний чек стал больше на 43% и составил 22 024 рубля.

Кроме того, перед 13 августа рост показали онлайн-площадки, продающие рекламу. По данным «ЮKassa», с 1 по 11 августа оборот платежей в этом сегменте вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а количество покупок — в 21 раз. Средний чек снизился на 43% и составил 425 рублей.

Традиционно пятнице, 13 уделяют внимание организаторы вечеринок. По данным «ЮKassa», количество трат на развлекательные мероприятия выросло на 33%, обороты — на 55%. Средний чек стал больше на 17% и составил 2689 рублей.

Медицина и знакомства

Кроме того, аналитики «ЮKassa» отметили тенденцию на использование скидочных купонов. Количество таких покупок увеличилось в 3,1 раза, а обороты — в 1,9 раза. Средний чек снизился на 38%, до 202 рублей.

Выросло и число покупок платного контента на сайтах знакомств — в 4,2 раза, а обороты увеличились на 48%. При этом средний чек стал меньше на 65% и составил 368 рублей.

Также увеличилось число заказов медицинских анализов: их стало в 2,2 раза больше, а обороты медицинских онлайн-площадок увеличились в 2,6 раза. Средний чек вырос на 17%, до 2893 рублей.

По данным аналитиков «ЮKassa», увеличилось и количество покупок спортивного питания и БАДов — в 2,6 раза, обороты выросли в 2,4 раза. Средний чек снизился на 7%, до 3981 рубля.

«Пятница 13‑е чуть не стала фатальной»: несуеверные люди о мистике в этот день>>