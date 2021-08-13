РИАМО - 13 авг. За полгода более 11 тыс. москвичей воспользовались программами по бесплатному профессиональному обучению для безработных, женщин с детьми дошкольного возраста и людей старше 50 лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В учебном центре «Профессионал» москвичам доступны 150 различных программ переобучения.

«С начала 2021 года профессиональное обучение прошло почти на 50% больше людей, чем в 2020-м. Уже более 11 тыс. человек получили новую профессию и повысили квалификацию. Из них свыше 6 тыс. — люди старше 50 лет и мамы с детьми дошкольного возраста», — сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

В учебном центре «Профессионал» доступно обучение по таким актуальным специальностям, как программирование, веб-дизайн, SMM, 3D-моделирование. Также можно обучаться по классическим направлениям: бухучет, управление закупками, электрогазосварочные работы.

В центре занятости «Моя карьера» можно освоить основы цифровой грамотности, научиться копирайтингу и ведению страниц в социальных сетях.