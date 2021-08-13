РИАМО - 13 авг. Столичные терапевты поставили пациентам около 2 млн предварительных диагнозов, используя возможности нейросети, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в ежедневную практику медиков всех взрослых поликлиник вошло использование современных цифровых инструментов, например, системы поддержки принятия врачебных решений, которая включает в себя постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта. С помощью цифрового помощника терапевты уже поставили 2 млн предварительных диагнозов», — сказали в пресс-службе столичного комплекса соцразвития.

Данный сервис повышает точность диагностики, так как обращение пациента анализирует и врач, и искусственный интеллект. Также значительно ускоряется заполнение протокола приема по самым распространенным заболеваниям.

Нейросеть использует алгоритм машинного обучения, созданный в лаборатории по искусственному интеллекту. Программа изучает жалобы пациента, внесенные врачом в систему, далее терапевту следует выбрать один из трех предложенных диагнозов или поставить собственный.

В настоящее время точность работы нейросети составляет 68%. Система позволяет в 10 раз сократить среднее время назначения диагностических исследований, избавив медиков от рутинной работы.