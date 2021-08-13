РИАМО - 13 авг. Некоторые москвичи решают пожениться в пятницу, 13, чтобы продемонстрировать силу своих чувств и отсутствие суеверных страхов, сообщили РИАМО представители брачных агентств.

Руководитель агентства Marriedandhappy Юлия Антоненко отметила, что в обществе еще силен страх перед такой «несчастливой» датой, как пятница, 13. Однако некоторые пары специально назначают бракосочетание на этот день.

«Бывали случаи, когда пара переносила дату свадьбы. Бывает и обратное, когда молодожены заключают брак в пятницу, 13, чтобы выделиться и показать, что их чувства сильнее всего и суеверий тоже», — сказала Антоненко.

По ее словам, пары стараются выделиться не только датой свадьбы. Например, невеста может выбрать для торжественной церемонии черное платье вместо белого.

Руководитель брачного агентства «Один+Один» Жанна Захарова добавила, что сегодня при планировании свадьбы некоторые влюбленные уделяют особое внимание цифрам и датам.

«Те, кто к этому серьезно относятся, обращаются к астрологу, чтобы узнать наиболее благоприятную дату. Бывают весьма разные случаи. Например, одна пара решила пожениться при определенной фазе луны. Они ждали именно ее, так как были уверены, что им нужна именно она, чтобы брак был долгим и счастливым», — сказала Захарова.

Ранее руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова объяснила механизм появления суеверий. По ее словам, они являются результатом «заразного» распространения определенных, чаще всего негативных идей среди впечатлительных людей. Данные идеи закрепляются в умах и переходят из поколения в поколение без критического осмысления.

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