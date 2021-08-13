РИАМО - 13 авг. Свыше 5 тыс. единиц медоборудования закупили поликлиники и больницы столицы по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В медучреждения уже поставили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 6 маммографов, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему.

«Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, не только позволяет нам заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, оборудование по контрактам жизненного цикла уже используют специалисты в недавно открывшемся эндоскопическом центре Боткинской больницы, а в скором времени будут применять и в эндоскопическом центре городской клинической больницы имени В.М. Буянова после его открытия.

Также медоборудование закупают для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города.

Оборудование направляют в учреждения, открывающиеся после капитального ремонта. В настоящее время половина закупленного оборудования составляет около 2,5 тыс. единиц. Они уже поступили в больницы и поликлиники города. Значительную часть оборудования составляют новейшие аппараты УЗИ — в больницы и поликлиники поставили более 2 тыс. единиц.

Новая медицинская техника дает врачам больше возможностей для лечения пациентов. Таким образом, лапароскопическое оборудование позволяет использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K при проведении трудных операций в различных областях хирургии. ​

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