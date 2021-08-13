РИАМО - 13 авг. В этом году у Москвы появится новая климатическая характеристика, основанная на средних метеоданных за последние 30 лет – с 1991 по 2021 год, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Условно принимаемые за норму средние показатели температуры, количества осадков и их интенсивности, а также другие климатические данные высчитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет. Пока синоптики оценивают погоду в Москве по «старому» климату, но в этом году должны быть опубликованы данные по «новому».

«Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют. В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый», - сказал Леус в эфире радио Sputnik.

По его словам, пока новые характеристики не утвердили и не опубликовали.

Синоптик также привел пример «нового» столичного климата. Так, в августе погода в Москве стала более теплой и дождливой.

«По «старому» климату в августе в Москве было 10 дождливых дней и 77 мм осадков при средней температуре 16,4 градуса. При «новом» климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 мм. Всего на миллиметр больше, но при этом количество дней с осадками сейчас составляет 15, то есть у нас каждый второй день должен идти дождь», - рассказал Леус.

В целом средняя температура лета в Москве выросла и составляет теперь 17,6 градуса.

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