РИАМО - 13 авг. Люди, испытывающие иррациональный страх перед «несчастливой» датой, должны понять, что их тревога не имеет под собой реальных оснований. Если со страхом не удается справиться самостоятельно, то может потребоваться консультация специалиста. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Боязнь пятницы, 13-го в некоторых случаях является симптомом, имеющим сложное название параскаведекатриафобия. Этот симптом может встречаться у людей, страдающих такими душевными болезнями, как тревожное или тревожно-депрессивное расстройство, шизофрения», - сказала Панова.

Она подчеркнула, что в случае сложных расстройств необходимо посетить специалиста.

«В случае болезни врач может и должен назначить необходимое лечение, но до этого он проведет диагностику, чтобы определить, есть ли у человека патология», - отметила психиатр.

Ранее Панова объяснила механизм появления суеверий. По ее словам, они являются результатом «заразного» распространения определенных, чаще всего негативных идей среди впечатлительных людей. Данные идеи закрепляются в умах и переходят из поколения в поколение без критического осмысления.

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