РИАМО - 13 авг. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на улице Миклухо-Маклая, где автомобиль влетел в остановку общественного транспорта и травмировал двух людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Вечером 12 августа мужчина за рулем Skoda выехал на тротуар и врезался в остановку возле РУДН. Пострадали два человека – 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка.

Медэкспертиза установила, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следственные органы УВД по ЮЗАО Москвы возбудили в отношении водителя уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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