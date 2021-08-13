РИАМО - 13 авг. Опубликована закупка на капитальный ремонт подъездной дороги к СНТ «Рыжик» в городе Озеры городского округа Коломна, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и города Озеры.

Завершить капитальный ремонт дороги планируется в 2021 году.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.