РИАМО - 13 авг. В столице до 15 сентября принимают заявки на подготовку к соревнованию First Tech Challenge, приглашаются ребята 12-18 лет, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало 4 команды, в этом — уже более 30 в разных возрастных категориях. В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в апреле 2022 года в мегаполисе проведут национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы для поступления в вузы.

Зарегистрироваться на турнир можно командой от образовательного учреждения или индивидуально. В последнем случае участника соревнований включат в команду детского технопарка «Москва» или «Мосгормаша».

18 сентября для зарегистрированных команд в городе проведут установочную встречу, на которой расскажут о регламенте сезона, правилах турнира и продемонстрируют игровое поле. Все команды пройдут подготовку.

Каждый год в программах First Lego League участвуют порядка 650 тыс. человек по всему миру, а в First Tech Challenge — около 60 тыс. ребят из более чем 30 стран. Свыше 85% выпускников программы поступают в вузы на технические специальности. При этом студентами многие из них стажируются в передовых компаниях в сфере промышленной робототехники.