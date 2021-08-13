РИАМО - 13 авг. Суеверия являются результатом «заразного» распространения определенных идей среди впечатлительных людей, которые закрепляются и переходят из поколения в поколение без критического осмысления. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Сегодня многие люди, особенно страдающие от психических расстройств, могут испытывать неадекватный страх по отношению к «особой» дате. Считается, что некое «несчастливое» сочетание, например, пятница, 13-е, приумножает неудачи. В действительности это представление является надуманным», - сказала Панова.

Она пояснила, что в психиатрии есть такое понятие, как сверхценная идея. В этом случае человек придает чему-либо неадекватно большое значение.

«Кроме того, что сверхценные идеи могут поглощать человека полностью, иногда до полной утраты трудоспособности, они могут быть заразными - впечатлительные люди склонны перенимать такие идеи. Именно по такому принципу и распространяются суеверия, особенно негативного содержания», - отметила эксперт.

Психиатр также пояснила, как работает механизм закрепления суеверий.

«Когда-то кто-то решил в своей голове, что пятница, 13-е - это несчастливая комбинация. Затем особо впечатлительные люди подхватили эту мысль, а через несколько поколений люди уже забыли изначальные причины страха, но все еще продолжают бояться», - сказала Панова.

Таким образом, сегодня суеверия и связанные с ними страхи не имеют под собой реальных оснований, резюмировала врач.