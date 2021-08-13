РИАМО - 13 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Одинцовского городского округа объявлен аукцион в электронной форме по аренде помещения площадью 70,8 кв. м, расположенного в Звенигороде, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение располагается на ул. Парковой д. 8. Аренда предполагается сроком на 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы 220 044 рублей.

Свободное назначение помещения дает предпринимателям широкий спектр возможностей для его дальнейшего использования и получения дохода.

Заявки принимаются до 13 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 57179). Аукцион пройдет 16 сентября.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для аренды помещения можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.