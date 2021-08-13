РИАМО - 13 авг. В пятницу в Московском регионе местами пройдут небольшие кратковременные дожди, воздух может прогреться до +25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, в пятницу в столичном регионе ожидается комфортная летняя погода. Максимальная температура в Москве составит +21..23 градуса, по Подмосковью - от +20 до +25 градусов.

Скорость западного ветра не будет превышать 14 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Утром и вечером содержание кислорода в воздухе будет повышенным. Относительная влажность составит порядка 60%.

В этот день жителям региона порекомендовали уделить время физическим активностям и прогулкам на свежем воздухе.

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