РИАМО - 13 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Кашира объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под строительную промышленность, сообщает пресс-служба комитета.

Участок в поселке Богатищево площадью 22 200 кв. м сдается в аренду на 13 лет и 2 месяца. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 224 тыс. руб.

Участок выгодно расположен между трассой «Кашира - Серебряные Пруды – Узловая» и ж/д станцией Богатищево.

Строительная промышленность предусматривает размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов, газового и сантехнического оборудования, и подобной продукции, что также подразумевает появление новых рабочих мест на территории городского округа.

Заявки на аукцион принимаются до 17 сентября на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 62922). Аукцион состоится 21 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.