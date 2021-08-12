РИАМО - 12 авг. Уголовное дело по фактам незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от Covid-19 возбудили в отношении сотрудника столичной поликлиники №64. Факты выявлены совместно с правоохранительными органами, сообщается на сайте Депздрава Москвы.

Сейчас ведомство и руководство медорганизации оказывают содействие органам по данному делу. Устанавливаются все виновные, факты и причины произошедшего.

Работа по вакцинации населения в городе выстроена так, чтобы сама возможность нарушений была исключена.

Депздрав регулярно организует «контрольные закупки» и сотрудничает с полицией для того, чтобы контролировать выдачу сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Если поступает сообщение или появляется подозрение о незаконной выдаче сертификата о вакцинации, то в обязательном порядке проводится служебное расследование.