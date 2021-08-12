РИАМО - 12 авг. Нынешняя ситуация с коронаврусом для медработников походит на подготовку к новому бою в рамках большой войны, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«Когда война, люди ведут себя как на войне. Небольшой перерыв – и снова в бой. Система готова к нему, опыт есть. Мы готовы к четвертой волне, и я думаю, что надо будет готовиться и к пятой, если мы не увеличим процент привитых людей. По-другому нам этого просто не избежать», — сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что людям следует перестать «подкармливать» коронавирус, чтобы он не становился еще более «агрессивным».

«Спасение зависит от нас самих, от каждого жителя России. Нам нужно срочно выходить из этой пандемической ситуации, чтобы не было как минимум тяжелой четвертой волны. Вирус тоже «не дремлет», и чем дольше мы его будем «подкармливать», тем более агрессивным, более контагиозным (заразным, – ред.) он будет. Ему тоже нужно выживать. Я бы хотела, чтобы разум победил вирус», – заключила Татьяна Соломатина.

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса. Умерли 808 пациентов, это рекордное число с начала пандемии. За сутки также выздоровели 20 195 человек.

В РФ на сегодня зарегистрирован 6 534 791 случай Covid-19. Всего за пандемию скончались 168 049 человек с диагностированным коронавирусом. После лечения выздоровели 5 828 972 человека.

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